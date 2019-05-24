نفوق 100 ألف طائر جراء موجة الحر في فلسطين

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة نفوق أكثر من 100 ألف طائر جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خلال اليومين الماضيين في القطاع، حيث تتعرض الأراضي الفلسطينية لموجة من الحر.

وقالت الوزارة: إن ”الإحصائيات الأولية للأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي الحالي وصلت إلى نفوق ما لا يقل عن 100 ألف طائر بقيمة مالية تصل إلى نصف مليون دولار“. وأضافت أن ”المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارًا لمعظم مزارع الدواجن في قطاع غزة“.

وضربت موجة حارة الأراضي الفلسطينية على مدار اليومين الماضيين، أدت لاشتعال مئات الحرائق في مناطق فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية.

كما أدت النيران لإحراق مئات أشجار الزيتون في الضفة الغربية، التي اجتاحت أراضي حرجية، كان آخرها احتراق 800 شجرة زيتون في مدينة جنين بالضفة الغربية، مساء الجمعة.

كما اشتعلت أراضٍ وأحراش في مدن ومستوطنات داخل إسرائيل، ما دفع الأخيرة لطلب المساعدة من دول مجاورة؛ لإخماد النيران.