حرائق تجتاح عدة مدن مصرية بسبب موجة حر غير مسبوقة (صور)

اندلع عدد كبير من الحرائق في مختلف محافظات مصر؛ بسبب موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد، وبلغت ذروتها، الخميس، حيث سجلت درجة الحرارة 44 درجة مئوية في العاصمة القاهرة.

وطالت الحرائق الشديدة حتى عصر الخميس، المصانع وحافلات النقل العام، وحتى العقارات السكنية، والتي أودت حتى الآن بحياة ثلاثة مصريين، وإصابة ثمانية آخرين، علاوة على الخسائر المادية والمالية وسط حالة استنفار واسعة تشهدها البلاد لمواجهة الموجة الحارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، قد أعلنت عن موجة حارة تضرب البلاد، لم تشهدها منذ بداية الموسم.

وقال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، في وقت سابق، إن الارتفاع في درجات الحرارة سيسجل أعلى درجاتها اليوم الخميس، حيث تبلغ في العاصمة المصرية القاهرة 44 درجة.

وفي التقرير التالي ترصد شبكة ”إرم نيوز“ أبرز الحرائق التي شهدتها مصر، اليوم الخميس؛ بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وطالت بعض الدول العربية.

حريق بالسوق القديمة بشرم الشيخ

بسبب ارتفاع درجة الحرارة، نشب حريق هائل في السوق القديمة بمدينة شرم الشيخ، شرق البلاد، وسط خسائر مادية وتلفيات في المحال التجارية دون أي خسائر بشرية.

وقال بيان أمني صادر عن مديرية أمن جنوب سيناء، الخميس، إن الحريق نشب في أحد المولات التجارية بالسوق التجارية القديمة المواجهة لمسجد الصحابة في شرم الشيخ؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

تفحم ثلاثة وإصابة 8

وفي محافظة المنوفية شمال البلاد، لقي ثلاثة مصريين مصرعهم في الحال، وأصيب 8 آخرين؛ إثر انفجار ضخم وقع في أحد المصانع المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمدينة السادات؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتلقت مديرية أمن المنوفية، الخميس، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بسماع دوي انفجار داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

وتشير التقارير المبدئية، إلى أن انفجار الكسارة وتحطمها بسبب ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة داخل المصنع، هو ما تسبب في اشتعال الحريق.

حريق بمحور المشير

كما نشب حريق ضخم في حافلة نقل عام، أعلى جسر ”الشهيد“ اتجاه محور المشير طنطاوي في العاصمة المصرية القاهرة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات، وسط محاولات للسيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا بتعطل حركة السيارات بسبب حريق تلك الحافلة، وتم إخماد الحريق بسيارتي إطفاء.

كما التهمت النيران حالة أخرى أعلى الطريق الدائري بمدخل مدينة العين السخنة، في الطريق من التجمع إلى طريق المدينة.

تفحم سيارة نقل ثقيل

تفحمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان، في محافظة الشرقية شرق البلاد؛ بعد أن شبَّ حريق هائل بها بسبب حرارة الطقس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريقين بمركزي طما والبلينا، دون حدوث أي خسائر في الأرواح بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، إخطارين بحريقين بمركزي البلينا وطما، فانتقل ضباط شرطة المركزين، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغين.

وفي جنوب مصر، تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغًا بنشوب حريق بأشجار بديوان مديرية الصحة بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه دون حدوث أية خسائر مادية أو بشرية، وتم اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لنشوب أية حرائق.

وفي غرب القاهرة، نجح أيضًا رجال الحماية المدنية، في إخماد حريق داخل شقة سكنية؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وانتقلت سيارات الإطفاء ونجحت في السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.