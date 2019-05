”ناسا“ تكشف مفاجأة عن تصدع القمر.. فما علاقتها بنهاية العالم؟

View this post on Instagram

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن القمر على وشك الانهيار، إذ إن مركز تبريد القمر قد تسبب في تقلص سطحه وتصدعه على مدى ملايين السنين. . وقال العالم توماس ووترز، الباحث في مؤسسة "سميثسونيان" التابعة للحكومة الأمريكية، إن "تقلص القمر عملية قوية، لكنها مدهشة بشكل لا يصدق"، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية. . وتسبب هذا التقرير في إصابة المبشرين المسيحيين بالخوف والهلع، حيث يعتقدون أن ذلك علامة على نهاية العالم. . من جانبه، حذر القس بول بيغلي من وست لافاييت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حديث إلى الجمهور على الإنترنت، من نهاية العالم. . وقال، إن "كان هناك تقرير بالأمس عن أن القمر يتقلص، حيث أصبح مركز القمر مثل حبة الزبيب المنكمشة"، متسائلًا: "هل القمر على وشك الانهيار؟".