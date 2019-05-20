”ناسا“ تكشف مفاجأة عن تصدع القمر.. فما علاقتها بنهاية العالم؟

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ إن القمر على وشك الانهيار، إذ إن مركز تبريد القمر قد تسبب في تقلص سطحه وتصدعه على مدى ملايين السنين.

وقال العالم توماس ووترز، الباحث في مؤسسة ”سميثسونيان“ التابعة للحكومة الأمريكية: إن ”تقلص القمر عملية قوية، لكنها مدهشة بشكل لا يصدق“، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وأكد أن التحاليل تُقدم ”أول دليل على أن هذه العيوب لا تزال نشطة ومن المرجح أن تنتج الزلازل القمرية اليوم، حيثُ يستمر القمر في البرودة والانكماش تدريجيًا، ويمكن أن تكون بعض هذه الزلازل قوية إلى حد ما، حوالي خمسة على مقياس ريختر“.

يُذكر أنه منذ أن بدأ سطح القمر في الانكماش منذ ملايين السنين، تقلص القمر بنحو 150 قدمًا (50 مترًا).

وتم شرح العملية القمرية المذهلة، التي تسببت في حدوث زلازل على القمر، في مجلة Nature Geosciences الخاصة بعلوم الأرض.

وتسبب هذا التقرير في إصابة المبشرين المسيحيين بالخوف والهلع، حيث يعتقدون أن ذلك علامة على نهاية العالم.

من جانبه، حذر القس بول بيغلي من وست لافاييت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حديث إلى الجمهور على الإنترنت، من نهاية العالم.

وقال: إن ”كان هناك تقرير بالأمس عن أن القمر يتقلص، حيث أصبح مركز القمر مثل حبة الزبيب المنكمشة“، متسائلًا: ”هل القمر على وشك الانهيار؟“.