بالفيديو والصور.. سكان الرياض يوثقون أجواء العاصمة السعودية تحت المطر

وثق عدد كبير من سكان مدينة الرياض، السبت، أجواء العاصمة السعودية تحت المطر، الذي بدأ بالهطول مع ساعات الصباح الأولى، حيث تشكل الأمطار مناسبة للاحتفاء في المدينة الصحراوية قليلة الهطولات.

وعبر صور ومقاطع فيديو تم تصويرها في مختلف أحياء العاصمة ومعالمها الرئيسية، بدت المدينة مبتلة بأمطار متوسطة، خلفت أجواء ربيعية في الرياض.

#امطار_الرياض ذات مساء بين غيث ومطر ستأتي احلامنا وتتحق الأمال ببفضل من الله وحول منه pic.twitter.com/Oz3wpIrt4U — Wrdah Naser (@WrdahN) May 4, 2019

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، وجد وسم المطر الخاص بالعاصمة ”#أمطار_الرياض“ طريقه نحو الترند (أكثر الوسوم تفاعلًا) مع حرص كثيرين على توثيق هطول المطر.

#امطار_الرياض

.

صوت المطر على قزاز السياره يجيب الراحه والسعاده????

الحمد لله❣ pic.twitter.com/XLaRfGfNcb — ???????????????????????? (@mashil_aas) May 4, 2019

وللمطر في الرياض ومناطق وسط المملكة بشكل عام، خصوصيته مقارنة بالمنطقة الشرقية المطلة على الخليج، والغربية المطلة على البحر الأحمر، وشمال وجنوب السعودية حيث تتواجد المرتفعات الجبلية، إذ تشهد تلك المناطق هطولات غزيرة لا تحدث في وسط المملكة.

عم تمطر ع ئلبي مش ع الرياض ????????.

#امطار_الرياض pic.twitter.com/1P33RFxplW — فرح العنزي (@9vpd_) May 4, 2019

وقالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إن منطقة الرياض تشهد السبت حالة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة، من السادسة صباحًا وتستمر حتى مساء اليوم ذاته.