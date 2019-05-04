بالفيديو والصور.. سكان الرياض يوثقون أجواء العاصمة السعودية تحت المطر

بالفيديو والصور.. سكان الرياض يوثقون أجواء العاصمة السعودية تحت المطر

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وثق عدد كبير من سكان مدينة الرياض، السبت، أجواء العاصمة السعودية تحت المطر، الذي بدأ بالهطول مع ساعات الصباح الأولى، حيث تشكل الأمطار مناسبة للاحتفاء في المدينة الصحراوية قليلة الهطولات.

وعبر صور ومقاطع فيديو تم تصويرها في مختلف أحياء العاصمة ومعالمها الرئيسية، بدت المدينة مبتلة بأمطار متوسطة، خلفت أجواء ربيعية في الرياض.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، وجد وسم المطر الخاص بالعاصمة ”#أمطار_الرياض“ طريقه نحو الترند (أكثر الوسوم تفاعلًا) مع حرص كثيرين على توثيق هطول المطر.

وللمطر في الرياض ومناطق وسط المملكة بشكل عام، خصوصيته مقارنة بالمنطقة الشرقية المطلة على الخليج، والغربية المطلة على البحر الأحمر، وشمال وجنوب السعودية حيث تتواجد المرتفعات الجبلية، إذ تشهد تلك المناطق هطولات غزيرة لا تحدث في وسط المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إن منطقة الرياض تشهد السبت حالة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة، من السادسة صباحًا وتستمر حتى مساء اليوم ذاته.

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