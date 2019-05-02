الهند تسابق الوقت لإجلاء 1.2 مليون شخص مع اقتراب إعصار مدمر

كثفت السلطات في الهند جهودها لإجلاء أكثر من مليون شخص على امتداد ساحلها الشمالي الشرقي باستخدام زوارق وحافلات وقطارات، قبيل وصول إعصار عات من المتوقع أن يجتاح اليابسة غدًا الجمعة، حيثُ جمع العديد من سكان القرى متعلقاتهم على شاحنات قبل مغادرة منازلهم.

ويتحرك الإعصار ”فاني“ على خليج البنغال على مسافة نحو 275 كيلومترًا إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة ”بوري“، التي تضم معبدًا هندوسيًا، حيثُ خصصت السلطات قطارات لإجلاء السياح وخلت الشواطئ من روادها.

وقالت السلطات إنها ستجلي نحو 1.2 مليون شخص من المناطق المنخفضة في 15 مقاطعة بولاية ”أوديشا“ في شرق البلاد إلى ملاجئ ومدارس ومبانٍ أخرى.

وقال بيشنوبادا سيثي المفوض الخاص المعني بشؤون الإغاثة في أوديشا: ”نبذل قصارى جهدنا على كل المستويات من أجل عمليات الإجلاء“.

بدورها، قالت هيئة الأرصاد الجوية: إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار فاني بلغت ما بين 170 و180 كيلومترًا في الساعة.

ونشرت البحرية 7 سفن حربية، ولديها 6 طائرات و7 طائرات هليكوبتر في حالة تأهب مع غواصين وزوارق مطاطية وفرق طبية ومواد إغاثة.

وأوقفت السلطات العمل في ميناءين كبيرين، وأمرت السفن بالمغادرة لتجنب الأضرار.

ويمكن أن يستمر موسم الأعاصير بالهند من شهر أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول، حيثُ تجتاح عواصف قوية المدن الساحلية وتتسبب في وفيات على نطاق واسع، وتلحق أضرارًا بالمحاصيل والممتلكات في الهند وجارتها بنجلادش.

واجتاح إعصار هائل سواحل ”أوديشا“ لمدة 30 ساعة في عام 1999 وأودى بحياة 10 آلاف شخص، وأنقذت عملية إجلاء ضخمة لنحو مليون شخص حياة الآلاف في عام 2013.