الإعصار كينيث يضرب جزر القمر ويتجه نحو موزمبيق‎

قالت السلطات، اليوم الخميس، إن رياحًا عاتية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترًا في الساعة ضربت جزر القمر شرق القارة الأفريقية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما يتجه الإعصار كينيث صوب موزمبيق التي لم تتعافَ بعد من فيضانات مدمرة.

وقال سكان، إن الرياح العاتية التي اجتاحت جزر القمر تسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربي شمال الجزيرة الرئيسة، وهي جزيرة القمر الكبرى وفي العاصمة موروني، إضافة لجزيرة إنجوان.

وبحلول بعد ظهر اليوم الخميس، كان الإعصار في طريقه صوب موزمبيق بعد ما يزيد قليلًا على شهر من اجتياح الإعصار إيداي وسط البلاد، مما تسبب بدمار واسع النطاق في مدينة بيرا الساحلية، ووقوع فيضانات في مساحة توازي مساحة لوكسمبورغ، ومقتل أكثر من 1000 شخص في دول المنطقة.

وتوقعت ديبو تاوانا خبيرة الأرصاد في هيئة الطقس في جنوب أفريقيا، أن يكتسب الإعصار كينيث قوة قبل وصوله لليابسة مجددًا، وقد يتسبب بحدوث أمواج يتراوح ارتفاعها بين 7 و9 أمتار.

ورجحت خبيرة الأرصاد أن يستمر الإعصار فترة طويلة في موزامبيق متسببًا بهطول أمطار غزيرة حتى وقت متأخر من، مساء الاثنين، مما يعني احتمال حدوث فيضانات وسيول جارفة.