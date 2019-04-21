بعد الفيضانات.. مشكلات صحية تهدد 118 ألف شخص في الأحواز (صور)

حذر منصور كتانباف عمدة مدينة الأحواز العربية جنوب إيران، من أن أكثر من 118 ألف شخص من سكان مناطق المدينة، مهددون بمشكلات صحية مثل المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار التي ألحقتها الفيضانات بالمناطق التي يسكنونها.

وقال كتانباف لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إن ”الـ118 ألف شخص هم سكان 7 مناطق وهي العين الثانية، وغل دشت، وكوي السياحي، وكوي السادة، ومندلي، وسليم آباد، والملاشية“.

وأوضح كتانباف أنه ”يتم إجلاء معظم مياه المدينة القادمة من نهر كارون، الذي يتعرض حاليًا لضغوط بسبب ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار، ونتيجة لهذه الظروف، فإن مشاكل المجاري في بعض المناطق بالأحواز، جعلت من تصريف المياه أمرًا صعبًا للغاية“.

ويبلغ عدد سكان مدينة الأحواز 1.2 مليون نسمة، لكن المدينة رغم مشاكلها تقدم خدمات لمواطني 3 مدن مجاورة وهي ”باوي والحميدية وكارون“، وفقًا لرئيس بلدية الأحواز.

وزار الرئيس الإيراني حسن روحاني مدينة الأحواز، أمس السبت، واطلع على حجم المعاناة التي يمر بها أهالي المدينة العربية جراء الفيضانات في ظل انعدام الخدمات والإغاثة التي تقدمها السلطات للمتضررين.

وتعهد روحاني بأن تقوم حكومته بتقديم الخدمات وإعادة بناء المنازل التي دمرتها الفيضانات، وتعويض المزارعين والفلاحين الذين دمرت الفيضانات محاصيلهم الزراعية.