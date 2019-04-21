السلطات الإيرانية تُخلي 3 قرى بسبب الفيضانات (صور)

أخلت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، 3 قرى في إقليم سيستان وبلوشستان، الذي تقطنه أغلبية من الطائفة السنية، بسبب الفيضانات.

وقال نائب مدير إدارة الأزمات في إقليم سيستان وبلوشستان ”روح الله سركزي“، تم إخلاء ”3 قرى تابعة لمدينة (نيمروز) اليوم، بسبب شدة الفيضانات التي تضرب مناطق مختلفة من إقليم سيتسان وبلوشستان“، وفقًا لما نقلتهُ الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

وأضاف، أن ”العديد من القرى أصبحت مهددة بسبب تدمير جزء كبير من بعض السدود، لا سيما حاجز (نياتك)، الذي يقع بالقرب من مدينة زابل عاصمة الإقليم“، مشيرًا إلى أن ”هناك 6 قرى تابعة لمدينة هيرمند شمال سيستان وبلوشستان معرضة لفيضانات“.

وأوضح المسؤول الإيراني ”أن الفيضانات، غمرت جزءًا من القرى، لكنها لم تصبح تحت الماء، ولكن لمنع المشاكل المحتملة، تم نقل جميع الناس في هذه القرى إلى مكان آمن“، مبينًا أن الطريق الذي يربط مدينة زابل بمدينة دوست محمد في سيستان وبلوشستان قد أغلقته الفيضانات.

وتضررت أكثر من 150 وحدة سكنية بسبب فيضانات ضربت 259 مدينة و5148 قرية في إيران، ويحتاج حوالي مليوني شخص إلى المساعدة وفقًا لتقارير دولية.

واسفرت الفيضانات التي ضرب المدن الإيرانية منذُ يوم 19 من شهر آذار/مارس الماضي وحتى الآن، عن مصرع 81 شخصًا وإصابة 1173 شخصًا، ونزوح حوالي 300 ألف شخص.