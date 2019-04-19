مصرع 3 أشخاص في موجة ثانية من الأعاصير الرعدية تجتاح جنوب أمريكا

قال مسؤولون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وردت أنباء عن مصرع ثلاثة أشخاص في موجة ثانية من الأعاصير والعواصف الرعدية، ضربت جنوب الولايات المتحدة، والغرب الأوسط الأمريكي في الأسبوع الحالي، بينما تحركت العواصف نحو الشرق، الجمعة.

وذكرت صحيفة (نيشوبا ديموقراط) المحلية، أن شخصًا قُتل بعدما سقطت شجرة على سيارته في مقاطعة نيشوبا بولاية مسيسبي، الخميس.

وأفادت مؤسسة (أكيو ويذر) أن شخصًا آخر لاقى حتفه في مقاطعة سانت كلير في مسيسبي، بعدما سقطت شجرة على منزله في وقت متأخر، أمس الخميس.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن شخصًا ثالثًا لقي مصرعه في واتسفيل، شمالي بيل سيتي، في ألاباما، بعدما سقطت شجرة على منزله.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال، في مطلع الأسبوع؛ بسبب اجتياح أكثر من 36 إعصارًا بعض الأنحاء في جنوب البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن عدة أعاصير محتملة اجتاحت جنوب غرب ووسط مسيسبي، مساء الخميس، وفي وقت مبكر من يوم الجمعة.

وأضافت أن احتمال حدوث سيول لا يزال قائمًا في ولايات: مين ونيوهامبشير وماساتشوستس، السبت.