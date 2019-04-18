أمطار غزيرة وتساقط للبرد بموسم السرايات في الكويت (فيديو)

شهدت عدة مناطق في الكويت، مساء اليوم الخميس، تساقطًا غزيرًا للأمطار والبرد مصحوبًا بالعواصف الرعدية تزامنًا مع موسم السرايات الذي يشهده البلد الخليجي كل عام في مثل هذه الأيام.

ووثق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الهطولات المطرية على عدة مناطق بينها منطقة الفروانية والأحمدي التي شهدت هطولات مطرية غزيرة وتشكلًا للسيول في بعض الشوارع.

وأظهر مقطع فيديو تساقط البرد والمطر على منطقة العبدلي والذي شكل طبقة بيضاء محاذية لبعض الشوارع وسط تواجد لبعض الشبان الذين استغلوا تكاثف البرد للاستمتاع واللعب به.

ويشهد البلد الخليجي منذ أيام حالة عدم استقرار في الطقس ترافقت بأمطار غزيرة وارتداء بعض المناطق قبل أيام باللون الأبيض في مشهد نادر، في موسم السرايات الذي يبدأ في الـ 20 من شهر آذار/ مارس وينتهي في 31 أيار/ مايو المقبل.

فيديو : قبل قليل "بردية" العبدلي pic.twitter.com/ZJoHRB00M1 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) April 18, 2019