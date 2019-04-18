البرد الشديد يتسبب بـ“نفوق“ قطيع من الأغنام في السعودية (صور وفيديو)

تسبب برد شديد مصحوب برياح قوية شهدتها إحدى مناطق السعودية، بنفوق قطيع من الأغنام، حيث لم تستطع تحمل درجات الحرارة المتدنية، التي حوّلت صحراء المنطقة في وقت لاحق إلى طبقة بيضاء من الثلج، بعد نزول البرد بكميات كثيفة.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأغنام بعد نفوقها على طريق قرية ”المصك“ التابع لمركز الدليمية بمنطقة القصيم، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة ”سبق“ السعودية.

وقال وليد سعد السليمي أحد أهالي مركز القرين، الواقع على طريق المدينة المنورة لـ“سبق“: ”أثناء تنزهي ومتابعتي للأمطار بالقرب من بلدة المصك التابع لمركز الدليمية في الجزء الغربي لمنطقة القصيم؛ فوجئت بتحول الصحارى إلى بياض ناصع كالثلج على مسافات شاسعة“.

وأضاف: ”كثافة البرد والرياح القوية المصاحبة له تسببت في نفوق قطيع من الأغنام؛ حيث وجَدتُ بعضًا منها قد فارق الحياة؛ بينما تعرضت أعدادٌ أخرى لإعياء وتعب جراء نزول البرد“.