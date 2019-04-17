سيول إيران تجتاح محافظات عراقية.. ولديالى ”نصيب الأسد“ (صور وفيديو)

في غضون شهرين فقط، تحوّل حال العراق من مخاطر الجفاف إلى مخاطر الفيضانات بفعل الكميات الكبيرة من الأمطار والسيول القادمة من إيران، التي أغرقت مساحات زراعية وقرى في محافظات عدة؛ منها: صلاح الدين وكركوك والسليمانية (شمالًا)، وواسط وميسان (جنوبًا)، وديالى (شرقًا)، والأخيرة كان لها النصيب الأكبر.

ديالى العراقية

وتحدث محافظ ديالى مثنى التميمي عن وقوع خسائر كبيرة، مؤكدًا أن ”سيول محافظة ديالى لم تجتحها منذ 70 سنة“.

وأضاف أن ”حوض ديالى يتحمل الموجات الفيضانية الأكبر حيث تمر بمنطقة بعقوبة وهي أوطأ (أدنى) منطقة“.

وتابع: ”عملنا سواتر ترابية ولم يفلح الأمر، وحينما تم إطلاق ألف متر مكعب في نهر دجلة حصلت ارتدادات فيضانية، وعدم سريان المياه لأن منسوب دجلة أعلى من منسوب ديالى في المصب“.

وأوضح التميمي أن كل السيول التي تأتي من إيران تأتي مباشرة إلى سد دربنديخان ومن ثم إلى سد حمرين، والمياه في السدين ”وصلت إلى مستويات عالية جدًا“.

وتحدث عن حجم الخسائر، قائلًا: ”أغلب البساتين المجاورة لحوض ديالى دخلتها المياه منذ 15 يومًا، خسائرنا في حوض ديالى كبيرة والمزارع والبساتين تضررت كثيرًا“.

وأردف محذرًا: ”نعمل مع رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد آلية لتعويض المتضررين، ربما نواجه مشكلات أكبر إذا واجهنا مزيدًا من السيول“.

امتلاء السدود

من جانبه، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، علي البياتي، إن ”ما حدث في ديالى كان نتيجة امتلاء كل السدود التي تعتبر خطوطًا دفاعية لمحافظة ديالى، وهي السدود الإيرانية وسد دربنديخان وبحيرة حمرين، وبهذا تكون المحافظة قد استنفدت خطوط الدفاع“.

وأضاف ”في حال وصول المياه الفائضة إلى المحافظة (ديالى)، عليها تصريف المياه باتجاه نهر ديالى ونهر الروز ونهر الخالص، وهذا يهدد مناطق خرنابات والهويدر وشفته وبهرز (في حوض نهر ديالى) داخل مدينة بعقوبة“.

حلول أخرى

وأشار البياتي إلى أن ”ثمة حلولًا أخرى قد يتم اللجوء إليها وإن كان لها تداعيات جانبية خطرة“.

وأوضح أنه ”بالإمكان استخدام مهرب صلاح الدين باتجاه هور الشويجة في محافظة واسط، الذي يتم حاليًا العمل على تأهيله، ولكنه يهدد ١١ قرية بالإخلاء الجبري لأنها تقع في مجرى المهرب، وتسكن هذه القرى ١٥٠٠ عائلة، ولكن هذا الخيار تركته المحافظة للحظات الأخيرة وفي حالة الضرورة القصوى“.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأسبوع الماضي، عن نزوح مئات العائلات وغرق قرى جراء الأمطار والسيول على طول الحدود مع إيران.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية استنفار جهدها الهندسي والعسكري للمساهمة في تقليل الأخطار.

وأخلت السلطات العديد من القرى الواقعة على جانبي نهر دجلة وروافده؛ تحسبًا لغمرها جراء السيول وارتفاع منسوب مياه النهر.

وزارة الهجرة تغيث الأسر المتضررة

وأفادت وزارة الهجرة والمهجرين أنها قامت بتوزيع مساعدات إغاثية للأسر المتضررة في محافظتي ميسان (جنوبًا) وديالى (شرقًا)؛ جراء السيول القادمة من إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة ومدير عام الفروع، ستار نوروز، في بيان، إنه تم توزيع ”943 سلة إغاثية غذائية للأسر النازحة والمتضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من أقضية وقرى محافظتي ميسان وديالى“.

وأضاف نوروز أن ”كادر فرع الوزارة في محافظة ميسان وزع 500 سلة من المساعدات الإغاثية للأسر النازحة والمتضررة في منطقة الطيب ومنطقة الهدام في قضاء الميمونة“.

وأشار إلى أن ”التوزيع تضمن سلالًا غذائية وكسوة ملابس إضافة إلى المفروشات الأرضية“.

ولفت الى أن ”كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى قام بتوزيع 443 حصة من المساعدات الإغاثية للأسر النازحة في قريتي خرنابات والهويدر، بسبب غرق بعض المنازل وارتفاع مناسيب المياه“.

مخاطر السيول والفيضانات ”تحت السيطرة”

وبالنسبة لوزارة الموارد المائية، فإنها تقول إن مخاطر السيول والفيضانات ”تحت السيطرة“، وهي ”طبيعية“، مقارنة بفيضانات اجتاحت البلاد فيما مضى، وإنه لا تزال هناك سدود على نهر الفرات تستوعب مزيدًا من السيول.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، ”إن كانت سدود دجلة قد وصلت أو شارفت حد الامتلاء باستثناء منخفض الثرثار، فهناك سدود على نهر الفرات لمواجهة الإطلاقات المائية“.

وأضاف: ”لدينا سد حديثة وفيه فراغ خزني بحوالي 4 إلى 5 مليار متر مكعب، ومنخفض الحبانية فيه فراغ خزني يصل إلى 2 مليار متر مكعب، ومنخفض الرزازة، فهو منخفض كبير جدًا فيه فراغ خزني يصل إلى 20 مليار متر مكعب“.

وأشار إلى أن ”حوض ديالى مرت فيه موجة فيضانية عام 1988 بحدود (سرعة) 2500 متر مكعب في الثانية، أما حاليًا فقد مرت فيه قرابة 850 مترًا مكعبًا في الثانية“.

المتضررون من السيول

وتابع المسؤول العراقي: ”للأسف، المجرى المائي لتسليك الموجة الفيضانية مستغل من قبل الناس، وأغلب المتضررين هم متجاوزون على المجاري المائية التي يجب أن تكون خالية من كل العوارض التي تعترض الموجات الفيضانية“.

وزاد: ”هو تجاوز ليس وليد اليوم، بل حصل بفعل سنوات طويلة من عدم وجود فيضانات، وكان هناك دعم لهم سابقًا من أجل دعم الزراعة“.

وختم ذياب بالقول: ”رغم ذلك، هناك توجه من رئاسة الوزراء لتعويض المتضررين من المزارعين لأنهم شريحة مهمة وتتعلق بالأمن الغذائي للبلد، وهذا مصدر رزقهم الوحيد“.

خلية مواجهة السيول والفيضانات

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قرر إرسال وفد إلى المحافظات المتضررة ”لمتابعة إجراءات معالجة السيول وتعويض المتضررين“، وتخصيص ”مبالغ طوارئ“ لهم، بعد أن يتم ”جرد الأضرار على المغروسات والمحاصيل الزراعية“، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقرر عبد المهدي إبقاء خلية مواجهة السيول والفيضانات في حال اجتماع دائم، عقب اجتماعه بها يوم الجمعة الماضي، لتقييم وضع مياه السيول والإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة بشـأنها، لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن خسائرهم.

ووجه عبد المهدي الخلية إلى تقديم الموقف المائي اليومي في عموم العراق وإطلاع المواطنين وطمأنتهم على سلامة الإجراءات المتخذة.

ومنذ أسابيع تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في 5 محافظات مهددة بالسيول، هي صلاح الدين وكركوك (شمالًا)، وديالى (وسط البلاد)، وواسط وميسان (جنوبًا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن سدود البلاد شارفت على الامتلاء جراء الأمطار والسيول، مقللة في الوقت نفسه من مخاطر ذلك.