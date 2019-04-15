العثور على 5 جثث لضحايا السيول في جنوب إيران‎

عثرت فرق الإنقاذ والدفاع المدني في إيران، اليوم الإثنين، على جثث خمسة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي ضربت مدينة الأهواز العربية خلال الأيام الماضية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيضانات في عموم إيران 81 شخصًا.

وقال مدير الطوارئ والإطفاء التابعة لبلدية الأهواز ”علي تراب بور“، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إنه ”تم اكتشاف خمس جثث في نهر كارون (بمدينة الأهواز) عقب موجة فيضانات وصعود المياه من النهر“.

وأوضح تراب بور، أن ”مدينة الأهواز تشهد أوضاعًا سيئة للغاية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر كارون“، لافتًا إلى أن ”الأوضاع سيئة للغاية حتى الآن“.