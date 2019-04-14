أعاصير مدمرة تجتاح جنوب أمريكا وتتسبب بمقتل 3 أطفال

اجتاحت أعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أطفال يوم الأحد.

وقال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي، تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى.

وذكر موقع ”فلايت أوير“ الخاص بمتابعة حركة النقل الجوي، إن نحو 6 آلاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت، مشيرًا إلى أن ”معظم المصاعب“ موجودة في مدن دالاس وتشارلوت وشيكاغو.

وأوضح أورافيك أنه جرى الإبلاغ عن هبوب 17 إعصارًا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألاباما.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة أنجلينا في تكساس، إن شقيقين صغيرين (3 و 8 أعوام) لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا بداخلها في منطقة بولوك.

وأشار نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا إلى أن صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا، غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه السيول قرب منطقة مونرو.