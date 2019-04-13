بالصور.. تصميم قرية من ”البالون“ كأول مستوطنة بشرية على سطح القمر‎

تمكنت شركة SOM الدولية للهندسة المعمارية، وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومعهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا (MIT)، من إنشاء قرية من البالون، مخصصةً، لتكون أول مستوطنة بشرية على سطح القمر.

وكشفت شركة SOM، نقلًا عن موقع ديزين البريطاني للتصاميم، أن الهدف من التصميم الذي أطلقوا عليه اسم ”قرية القمر“، لحل الأزمة السكانية، وللحفاظ على الحياة البشرية من التلوث الإشعاعي والتغيير المناخي على سطح الأرض.

وستُوضع على حافة فوهة ”شاكلتون“ في القطب الجنوبي للقمر، والذي يتلقى ضوء النهار المستمر طوال السنة القمرية.

وتتكون القرية من سلسلة قرون مضغوطة قابلة للنفخ، وواقية من درجات الحرارة القصوى والإشعاع الشمسي، حيث تضم مساحات للعمل ومساكن، وأنظمة للتحكم البيئي، ويصل ارتفاعها بين ثلاثة وأربعة طوابق، ويمكن توسيعها لزيادة مساحة المعيشة للنمو في المستقبل.

وزودت مع إمدادات للمياه، والاتصالات، كما يتم التخطيط لوضع أبراج للاتصالات على أعلى تضاريسها.

ويمكن لسكان القرية استخدام ضوء الشمس للحصول على الطاقة، وتحويل مياه القمر إلى هواء للتنفس، ولوقود لتشغيل الأنشطة الصناعية.