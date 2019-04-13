استخدم في كامل أثاثه.. بناء مقهى من الورق المقوى (صور)

أنشأ استديو Nudes للتصاميم ومقره مدينة مومباي في الهند، مقهىً بناه كاملًا من الورق المقوى، حيث استخدم ”الكرتون“ في كامل أثاثه من طاولات وكراسي، وحتى هياكله وجدرانه وتصاميمه الداخلية.

وشرح نورو كريم، مؤسس الاستديو، أنهم ”وضعوا مادة شمعية على أسطح الطاولات، لمنع تشربها للمياه، ولتسهيل صيانتها“.

وأوضح كريم، لموقع ”ديزين“ البريطاني للتصاميم، أنهم أرادوا من التصميم إثبات مدى مرونة وقوة ”الكرتون“ كـ“مادة صديقة للبيئة، وقابلة للتحلل، كما وتعد عازلة للصوت جيدًا، ومناسبةً لأجواء المقهى الصاخبة“.

وعبّر عن أمله في أن ”يُساهم بناء للمقهى بالكامل من الكرتون بالتشجيع على استخدامه في التصاميم المتنوعة، لحماية موارد الأرض، نحو مستقبل مستدام“.