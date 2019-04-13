مصحوبة بعواصف رعدية.. البحرين تشهد أمطارًا غزيرة أغرقت بعض شوارعها (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة من مملكة البحرين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، بدأت منذُ يوم أمس الجمعة، لتزداد حدتها صباح اليوم السبت، بالتزامن مع المنخفض الجوي المتمركز على المملكة العربية السعودية.

اللهم اجعل الأمطار في #البحرين أمطار خير وبركة ورحمة، واحفظهم ربنا من كل سوء. pic.twitter.com/g997u9Zd6M — عبدالله محمد الدمخي (@A_M_Aldamkhi) April 13, 2019

وتداولت الحسابات الإخبارية، مقاطع فيديو لهطول الأمطار الغزيرة، التي أغرقت بعض الشوارع العامة والفرعية في البحرين، وسط دعوات من الجهات الرسمية لمرتادي الطرق بتوخي الحذر والحيطة نظرًا للازدحام المروري نتيجة الطقس.

وأظهرت بعض المقاطع ارتفاع منسوب الهطولات المطرية التي غطت بعض السيارات وأدت إلى تشكل السيول، إضافة إلى لجوء البعض إلى استخدام القوارب في التنقل ببعض الطرقات بعد أن غمرتها المياه.

وذكرت مصادر في الأرصاد الجوية، أن هذه الحالة الجوية تعتبر الأقوى حدة والأكثر غزارة منذ بداية موسم ”السرايات“ هذا العام، الذي بدأ في شهر آذار/ مارس الماضي، وسط توقعات بعودة الاستقرار إلى الطقس منذُ ساعات مساء اليوم.