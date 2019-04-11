تحطم مركبة الفضاء الإسرائيلية بيريشيت على القمر بسبب مشكلات فنية

تحطمت مركبة الفضاء الإسرائيلية بيريشيت على القمر اليوم الخميس بعدما واجهت سلسلة من المشكلات الفنية خلال المرحلة الأخيرة من الهبوط، مما بدد الآمال في نزول تاريخي تحت السيطرة على سطح القمر.

وقال فريق الدعم إن المركبة الآلية غير المأهولة عانت من مشكلات متكررة في المحرك والاتصالات خلال عملية الهبوط التي استغرقت نحو 21 دقيقة.

وسافرت بيريشيت عبر الفضاء على مدى حوالي سبعة أسابيع موسعة مدارها شيئًا فشيئًا حول الأرض، قبل أن تدخل مجال جاذبية القمر الأسبوع الماضي.

وأدخلتها المناورة الأخيرة يوم الأربعاء في مدار بيضاوي الشكل حول القمر، جعلها على بعد ما بين 15 و17 كيلومترًا من سطحه عند أقرب نقطة. ومن هناك حدثت النتيجة السريعة المخيبة للآمال في نهاية المطاف.

ولم تنجح حتى الآن سوى ثلاث دول في تنفيذ عملية هبوط ”سلس“ على سطح القمر، هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.