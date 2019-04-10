شاهد.. مناطق تكتسي بالبياض في الكويت بعد تساقط البرَد (فيديو)

اكتست منطقة السالمي بمحافظة الجهراء الكويتية، اليوم الأربعاء، باللون الأبيض عقب تساقط كثيف للبرد، غطى الطرقات والأشجار في مشهد نادر في البلد الخليجي الذي يشهد حالة عدم استقرار في الطقس منذ أيام.

ووثق النشطاء بمقاطع فيديو التساقط الكثيف للبرد في منطقة السالمي، وسط تفاعل من قبل الموجودين في المنطقة، الذين وصفوا هذه العاصفة وقوتها بالغريبة والنادرة في بلادهم.

مواطن يوثق الوضع الجميل في السالمي الآن: "البر انقلب صار كله أبيض من البردي.. وقوس قزح” #طقس_الكويت#أمطار_الكويت pic.twitter.com/J6NPJJVR3P — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) April 10, 2019

وعبّر عدد من الكويتيين عن سعادتهم بالهطول الكثيف للبرد مشبهين منطقة السالمي المتشحة بالبياض بمناطق سوريا وتركيا، التي تشهد هطولات ثلجية كثيفة خلال موسم الشتاء.

فيديو / هذه ليست تركيا .. هذا طريق السالمي في #الكويت جراء «السراية». pic.twitter.com/G6ednwNuDh — المجلس (@Almajlliss) April 10, 2019

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الأيام القادمة، مترافقة بهطولات مطرية كثيفة مصحوبة بعواصف رعدية.