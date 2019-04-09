الفيضانات تدمر 162 مدرسة ”بشكل كامل“ في إيران

دُمرت 162 مدرسة بشكل كامل إثر الفيضانات التي ضربت مختلف المحافظات الإيرانية على مدى الأسبوعين الماضيين.

ونقلت تقارير محلية عن مسؤول التعليم في محافظة خوزستان جنوبي إيران، أن 85 مدرسة دُمرت بشكل كامل في المحافظة، فيما تعرضت 538 مدرسة لأضرار بشكل جزئي.

وأضاف زاده أن ”هناك 160 مدرسة أضرارها شديدة وبحاجة لصيانة شاملة أو بناء من جديد لأن حجم الضرر كبير، ولا يمكن الاستفادة من المدرسة في الوقت الحالي“.

وشدد على أن ”الوضع يستلزم إعادة بناء المدارس للتأكد من أن أي طفل لن يتخلف عن التعليم والالتحاق بالمدرسة“.

وفي مقاطعة ”لرستان“ غربي إيران، التي شهدت أعنف فيضانات، أفادت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية بأن 55 مدرسة في هذه المقاطعة تدمرت بشكل كامل، فيما تدمرت 22 مدرسة في محافظة ”غلستان“ شمالي إيران.

وكان نائب وزير التربية والتعليم الإيراني حميد رضا كاظمي قال الأحد الماضي، خلال اجتماع لمجلس تنسيق رابطات الطلاب، إن ”حوالي 3 ملايين طالب محرومون من الدراسة بسبب الفيضانات الأخيرة“.

وأسفرت الفيضانات في إيران عن مقتل 70 شخصًا، فيما أصيب المئات إضافة إلى تشريد الآلاف، كما أضرت بالبنية التحتية، بما في ذلك الجسور والطرق في المناطق الحضرية والريفية.