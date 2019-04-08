أضرار بقيمة 381 مليون دولار في قطاع الطرق بإيران بسبب الفياضانات (صور)

بلغت خسائر إيران نتيجة الفيضانات التي شهدتها العديد من المدن والمقاطعات على مدى الأسبوعين الماضيين، نحو 381 مليون دولار، وفق ما صرح به مساعد وزير النقل والمواصلات شهرام آدم نجاد.

وفي تصريحات لوكالة أنباء ”تسنيم“، الاثنين، قال نجاد إن ”الفيضانات تسببت بتدمير 14.500 كيلومتر من الطرق للمدن والقرى، كما تسببت بإغلاق 227 طريقًا“، مشيرًا إلى ”إنشاء 33 طريقًا جديدًا للتواصل مع المناطق التي اجتاحتها الفيضانات لنقل مواد الإغاثة“.

في سياق متصل، أوضح مسؤول منظمة صيانة الطرق والنقل شعباني خاوري أنه ”بسبب الفيضانات الأخيرة، تم تدمير 400 جسر وتضرر 5000 أخرى، مرجحًا أن ترتفع أضرار الطرق بنحو 476 مليون دولار“.

وأضاف خاوري، في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”عدد الجسور التي تضررت هي كالتالي: 139 جسرًا في أصفهان و173 في إيلام و395 في خراسان الجنوبية، و974 في خراسان الشمالية و378 في خوزستان، و248 في غلسان“، منوهًا إلى ”صعوبة حصر الأضرار في محافظة لرستان، بسبب المياه التي ما تزال في الشوارع والطرقات“.

ومنذ 19 آذار/مارس الماضي، تأثرت العديد من الطرق في إيران بهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات مفاجئة خلفت 70 قتيلًا.