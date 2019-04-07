مع امتلاء السدود.. تحذير من فيضانات جديدة في محافظة كردستان الإيرانية

حذّر نائب مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في محافظة كردستان، غرب إيران، عرفان مؤمن بور، من موجة فيضانات شديدة ستضرب مدن المحافظة مع امتلاء سدودها بالمياه.

وقال مؤمن بور لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، يوم الأحد، إن ”6 سدود في محافظة كردستان امتلأت بالمياه، وهناك مخاوف من حدوث فيضانات جديدة“.

وأضاف أن ”سد غافوشان بات يشكل خطرًا بعد أن امتلأ بالمياه“، داعيًا الأهالي القاطنين بجوار السد إلى ”اتخاذ التحذيرات على محمل الجد، وتجنب المرور قربه“.

ويعد ”غافوشان“ أكبر خزان للمياه في محافظة كردستان، إذ تبلغ سعته 550 مليون متر مكعب“.

ويقدر عدد سكان محافظة كردستان بنحو مليوني شخص، موزعين على 10 مدن، من بينها عاصمة المحافظة، مدينة سنندغ، ومعظم سكانها من الأكراد السُّنة، والبقية من الأذريين.