أمطار غزيرة وتساقط للبرد على مناطق مختلفة في الكويت (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة في الكويت، اليوم الإثنين، هطولات مطرية تفاوتت غزارتها بين المناطق، مترافقةً بتساقط البرد والعواصف الرعدية، منذ ساعات الصباح، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة.
#فيديو متداول لتساقط "بردي" في "العبدلي"
#امطار_الكويت
#الكويت pic.twitter.com/avLChbbOZF
— سبر (@Sabrnews) March 25, 2019
ووثق النشطاء مقاطع فيديو للهطولات الغزيرة في بعض مناطق البلاد التي تشهد حالة عدم استقرار، وسط تحذيرات بتوخي الحذر في الطرقات لتجمع المياه في بعضها وانخفاض الرؤية.
بالفيديو : أمطار بـ #أم_الهيمان . حالياً#امطار_الكويت
pic.twitter.com/RzwsYUa6DB
— صوت الجهراء (@sawtjahra) March 25, 2019
وأظهرت مقاطع أخرى، تساقطًا كثيفًا للبرد في منطقة العبدلي، إضافة إلى هطولات غزيرة بالمناطق الساحلية بالقرب من البحر، والتي حذر فيها خبراء الأرصاد الجوية من الخروج إلى البحر اليوم؛ لغزارة الأمطار وشدة الرياح.
جزيرة قاروه حاليا#امطار_الكويت#صوت_المطر pic.twitter.com/nh9TYaieCj
— ديوان الكويت ???????? (@aldew3n_q8) March 25, 2019
ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في طقس البلد الخليجي، خلال ساعات مساء اليوم الإثنين، لتبدأ حالة الاستقرار منذ نهار يوم غدٍ الثلاثاء.
فيديو | أمطار #الوفرة..#امطار_الكويت#صوت_المطر pic.twitter.com/dCAkQC96xG
— كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) March 25, 2019