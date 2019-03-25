أمطار غزيرة وتساقط للبرد على مناطق مختلفة في الكويت (فيديو)

شهدت مناطق مختلفة في الكويت، اليوم الإثنين، هطولات مطرية تفاوتت غزارتها بين المناطق، مترافقةً بتساقط البرد والعواصف الرعدية، منذ ساعات الصباح، وسط توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة.

ووثق النشطاء مقاطع فيديو للهطولات الغزيرة في بعض مناطق البلاد التي تشهد حالة عدم استقرار، وسط تحذيرات بتوخي الحذر في الطرقات لتجمع المياه في بعضها وانخفاض الرؤية.

وأظهرت مقاطع أخرى، تساقطًا كثيفًا للبرد في منطقة العبدلي، إضافة إلى هطولات غزيرة بالمناطق الساحلية بالقرب من البحر، والتي حذر فيها خبراء الأرصاد الجوية من الخروج إلى البحر اليوم؛ لغزارة الأمطار وشدة الرياح.

ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في طقس البلد الخليجي، خلال ساعات مساء اليوم الإثنين، لتبدأ حالة الاستقرار منذ نهار يوم غدٍ الثلاثاء.