”ناسا“ تستعد لاستخدم طائرات دون طيار في استكشاف المريخ

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا”، لاستخدام طائرات دون طيار لاستكشاف المريخ، ولقد تحسنت تلك التكنولوجيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأحدثت ثورة في القدرة على استكشاف المناطق التي لم يكن الوصول إليها ممكنًا في السابق.

وقال علماء، إن الطائرات دون طيار المستخدمة حاليًا لدراسة المناطق الداخلية لآيسلندا على وشك أن تكيفها لاستكشاف الكهوف العميقة على المريخ والقمر.

وتقوم طائرات ”ليدار“ بتفحص حاليًا أنبوب الحمم البركانية والتكوينات الجليدية في البلاد، وتستخدم الطائرات دون طيار موجات الضوء وتتبع الانعكاسات لمسح المنطقة البعيدة للغاية، بحيث لا يستطيع البشر استكشافها.

وتقوم الطائرات بمسح المنطقة باستخدام ليزر نابض وتستخدم المعلومات الناتجة في صنع نماذج ثلاثية الأبعاد.

ويتولى هذه المهمة، فريق من معهد “ SETI“ للبحث عن الحياة الغريبة، ونجحت مؤخرًا في اختبار أحدث تقنيات الطائرات دون طيار عن طريق رسم خريطة أيسلندا الداخلية في ثلاثة أبعاد.

أظهرت الاختبارات أنه كان قادرًا على الطيران دون طيار إلى “ Lofthellir“ ورسم خرائط لها بدقة في غضون دقائق.

وهذا الإنجاز يجعل من إمكانية التعرف على سطح المريخ والقمر أكثر إغراء، بالنسبة للمستكشفين.