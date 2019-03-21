أستراليا.. إجلاء ألفي شخص من مسار إعصار ”تريفور“

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، إجلاء نحو ألفي شخص شمالي البلاد، على خلفية وجودهم في مسار إعصار قوي متوقع أن يضرب المناطق الشمالية، السبت المقبل.

وذكرت وكالة ”أسوشيتيد برس“ أنه تمّ نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جوًا وبرًا.

وأشارت إلى أن عمليات الإجلاء استهدفت بشكل رئيس قاطني المجتمعات النائية، وجميعهم من السكان الأصليين المقيمين على الساحل الشرقي لولاية الإقليم الشمالي وحتى عاصمة الإقليم داروين.

من جهته، أعلن رئيس وزراء ولاية الإقليم الشمالي، مايكل غرونر، حالة الطوارئ في أجزاء من الساحل الغربي لخليج كاربنتاريا، خشية الانهيارات الأرضية المتوقع أن يسببها إعصار تريفور.

وحسب مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، من المتوقع أن يتسبب إعصار ”تريفور“ المنتظر قدومه بسرعة تصل إلى 160 ميلًا في الساعة (260 كلم في الساعة) إلى هطول أمطار غزيرة وعاصفة خطيرة.