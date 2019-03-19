ارتفاع حصيلة قتلى إعصار موزمبيق إلى أكثر من 200 شخص

المصدر: أ ف ب

قال رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة قتلى الإعصار الاستوائي إيداي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 200 قتيل.

وأعلن الرئيس بعد مشاركته في اجتماع للحكومة في مدينة بيرا وسط موزمبيق الأكثر تضررًا بالإعصار ”بحسب المعلومات التي وصلتنا، لدينا أكثر من 200 قتيل ونحو 350 ألف شخص في خطر“.

وقال إن العدد المؤكد للقتلى هو 202، مضيفًا أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في البلاد إضافة إلى ثلاثة أيام حداد وطني تبدأ الجمعة.

وأضاف: ”نحن في وضع صعب للغاية“، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى نحو ثمانية أمتار خلال الأيام المقبلة.