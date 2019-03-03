مقتل 5 أشخاص في فيضانات اجتاحت 25 محافظة إيرانية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين بإصابات مختلفة، نتيجة فيضانات وسيول اجتاحت 25 محافظة بإيران، اليوم الأحد، وفقًا لما أعلن ”مرتضى سليمي“، رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وقال سليمي في حديثه لوكالة أنباء ”دانشجو“ الإيرانية، إن ”5 أشخاص توفوا نتيجة السيول والفيضانات التي جرفتهم، فيما أصيب 20 آخرين بجروح“.

وأضاف بأن ”4 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في إقليم سيستان وبلوتشستان (جنوب شرق)، بينما توفي شخص واحد نتيجة العاصفة الثلجية في مقاطعة أذربيجان الغربية“، معلنًا ”تقديم المساعدة لمئات الأشخاص في 220 مدينة وقرية ومناطق جبلية“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”تسنيم“، الإيرانية، إن فرق الإنقاذ عثرت يوم الأحد على جثث 3 من قوات حرس الحدود لقوا حتفهم بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة مدينة ميرجاوه في إقليم سيستان وبلوخستان بجنوب شرق إيران.

وقال محمد هادي مرعشي، نائب حاكم الإقليم، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث 3 جنود بعدما حوصروا في مياه الفيضانات أثناء قيامهم بواجب الدورية في مدينة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

وأضاف ”مرعشي“، أن الجندي الأول وجد نفسه محاصرًا في مياه الفيضان بينما كان في مهمة، ودخل جندي آخر شاهد الحادث إلى الماء لإنقاذه، لكنه لم يستطع ولقي مصرعه، وحدث نفس الشيء بالنسبة للجندي الثالث“.