زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب حدود الإكوادور مع بيرو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بقوة 7.5 درجة وقع في منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

ويقع مركز الزلزال في منطقة غير مأهولة بالسكان على بعد 224 كيلومترًا جنوب شرقي أمباتو في الإكوادور، وعلى عمق 132 كيلومترًا.

وكانت القراءة الأولية لقوة الزلزال في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي عند 7.7 درجة، ووقع في الساعة 05:17 صباحًا.

ولا يوجد أي خطر من أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير بشأن ضحايا أو خسائر.

ووصف أحد السكان في كوينكا، التي تبعد 253 كيلومترًا من مركز الزلزال بأنه قوي جدًا، بينما قال ساكن آخر في نفس المدينة، إنه شعر ”بهزة قوية لمدة 30 ثانية“.