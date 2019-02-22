مركبة ”هايابوسا 2“ اليابانية تحط بنجاح على كويكب بعيد‎

المصدر: ا ف ب

حطت المركبة اليابانية ”هايابوسا 2“ بنجاح ولفترة قصيرة على كويكب ريوغو، الذي يقع على مسافة تفوق 300 مليون كيلومتر عن الأرض، ما سمح بجمع غبار من تربة هذا الجرم قد يساهم في إلقاء مزيد من الضوء على تشكل النظام الشمسي.

وقد حطت المركبة كما كان مقررًا لثوان معدودة على سطح الكويكب، مطلقة مقذوفة لإثارة الغبار وأخذ عينات منه.

وقال أحد مسؤولي المهمة بعد ذلك خلال مؤتمر صحفي ”نحن مرتاحون جدًا تم الهبوط بشكل جيد ونحن سعداء جدًا“.

وأضاف أن المركبة ”عادت كما كان مخططًا إلى موقعها المداري حول ريوغو، وأرسلت أولى الاشارات التي تظهر أن الاتصال مع الكويكب حصل بالفعل“.

وتظهر صور التقطتها المركبة لسطح الكويكب ريوغو آثر الهبوط القصير.

وكان نزول المركبة باتجاه الكويكب ريوغو بدأ عند الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش.

وبدأت مغامرة المركبة ”هايابوسا 2“ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2014 مع انطلاقها في رحلة طويلة لقطع مسافة 3,2 مليار كيلومتر للوصول إلى ريوغو الواقع على مسافة 340 مليون كيلومتر عن الأرض، إذ لا يمكن الوصول إليه على خط مستقيم.

واحتاجت المركبة إلى ثلاث سنوات وعشرة أشهر للوصول إلى وجهتها.

ويتمثل هدف المهمة في إثراء المعرفة بالبيئة الفضائية ”لفهم أفضل لظهور الحياة على الأرض“ بحسب وكالة الفضاء اليابانية.

ويتوقع عودة المركبة اليابانية إلى الأرض في 2020 بعد محاولات هبوط عدة.