3 جرحى وانهيار 20 منزلًا.. زلزال قوي يضرب بلدة ”لافت“ الإيرانية

أصيب 3 أشخاص بجروح وتعرض 20 منزلًا للهدم بشكل كامل؛ جراء زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب بلدة ”لافت“ التابعة لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان الإيرانية، المطلة على الخليج العربي، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكرت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، يوم الأحد، أن الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 24 دقيقة، بعد ظهر الأحد، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، مشيرة إلى أن سكان بعض البلدان المجاورة شعروا بالهزة.

وقالت فاطمة نوروزيان، مديرة العلاقات العامة والشؤون الدولية في جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، إن الزلزال أدى إلى إصابة 3 إيرانيين بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى.

فيما قال مسؤول محلي في بلدة لافت، إن الزلزال أدى إلى هدم 20 منزلًا بشكل كامل، فيما تعرضت منازل ومحال تجارية إلى أضرار كبيرة.