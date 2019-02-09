الأقوى منذُ 20 عامًا.. مدينة “سياتل” الأمريكية تُعلن حالة الطوارئ بسبب الثلوج (صور)

أعلنت السلطات المحلية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، شمال غرب الولايات المتحدة اليوم السبت، حالة الطوارئ؛ إثر تعرضها لعاصفة ثلجية هي الأقوى خلال الأعوام الـ20 الماضية.

ونقلت قناة “الحرة” المحلية عن هيئة الأرصاد الجوية قولها، إن “ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة وصل خلال يوم واحد إلى أكثر من 16 سنتيمترًا، وهو معدل الهطول في المدينة خلال عام كامل”.

وأثرت العاصفة الثلجية على أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء غرب الولايات المتحدة، وطالبت السلطات المواطنين البقاء في منازلهم، بحسب المصدر نفسه.

وتسببت الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة، ووصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 60 ميلًا في الساعة، بسقوط أشجار وأعمدة كهرباء واضطراب حركة الطيران.

ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون درجة التجمد حتى بعد ظهر الإثنين المقبل.