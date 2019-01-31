منطقة في الولايات المتحدة تشهد ظاهرة شمسية نادرة بسبب الصقيع (صور)

واجهت منطقة وسط غرب الولايات المتحدة صقيعًا متجمدًا، ولكنه كشف عن ظاهرة شمسية نادرة تُعرف باسم “الشمس الكاذبة”.

وتواجه مدينة ” بارك رابيدز” في ولاية مينيسوتا انخفاضًا شديدًا في الحرارة يبلغ 41 درجة تحت الصفر، بينما بلغت درجة الحرارة في مدينة “فارغو” بولاية داكوتا الشمالية 35 درجة تحت الصفر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإنه على الرغم من الصقيع الشديد، فإن منطقة وسط غرب الولايات المتحدة شهدت ظاهرة “الشمس الكاذبة” sun dogs يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، التي تتخذ من ولاية ماريلاند مقرًا لها، أن هذه الظاهرة تتمثل في ظهور نقاط ضوء أو شموس زائفة؛ نتيجة انعكاس أشعة الشمس على البلورات الثلجية.

وعادة ما تتميز تلك الظاهرة بألوان مثل الأحمر الأقرب للون الشمس، والأزرق أيضًا، ومع حدوث تلك الظاهرة النادرة، سارع الكثيرون إلى أخذ العديد من الصور لها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بما تتعرض له منطقة وسط غرب الولايات المتحدة من صقيع متجمد تاريخي، كان من المتوقع تراجع موجة الصقيع اليوم الخميس، على الرغم من أن درجات الحرارة ما زالت تتراجع إلى أدنى مستوياتها في بعض المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن توقعاتها ببلوغ درجات الحرارة في شيكاغو أدنى مستوياتها في وقت مبكر من اليوم الخميس، وهو ما يتغلب على درجة الحرارة التي وصلت إليها المدينة في 20 يناير 1985، إذ بلغت درجات الحرارة 27 درجة تحت الصفر.