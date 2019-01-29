“درون” توضح التغير المذهل للمواسم الفصلية (صور)‎

نجح المصور الروماني سابي إيغناكز، في دمج صور التقطها بواسطة درون، لنفس الأماكن في مواسم مختلفة لمقاطعة كوفاسنا مسقط رأسه في إقليم ترانسلفانيا في رومانيا، حيث بدأ التقاط الصور منذ العام 2014.

وتوضح الصور ببراعة كيف تستطيع المواسم المختلفة تغيير المشهد كليًا، و تظهر الصورة أشجار الصيف الخضراء محاطة بغابة لا زالت تحتوي غبار الثلج في الشتاء.

وأطلق سابي على هذه الصورة اسم “غابة خرافية”، حيث تظهر الشتاء القارس على اليسار والوهج الناعم للصيف على اليمين.

ويصف المصور اختلاف المواسم بالمذهل؛ وهو ما دفعه لعمل هذه الصور ومشاركتها للجمهور.

وفي تلك الصورة تظهر غابة من ألوان خريفية بنية، بينما لا تزال المناطق المحيطة تحت الجليد في فصل الشتاء.

فاز سابي بعدة جوائز لصوره من الطائرات دون طيار، وكان من بين الفائزين في مسابقة Dronestagram السنوية للتصوير الجوي في العام 2016.

وهذه اللقطة التي يطلق عليها Two Seasons Two Hound هي المفضلة لدى المصور سابي.

ويأمل سابي في أن تظهر صوره مدى جمال رومانيا.