وفاة 5 أشخاص بسبب فيضانات في الجزائر‎

لقي 5 أشخاص حتفهم، منذ الخميس، في الجزائر؛ بعد أن جرفتهم المياه؛ إثر فيضانات في العديد من ولايات البلاد، حسبما أعلن، السبت، الدفاع المدني.

وأوضح المصدر، “تم انتشال جثث جميع الضحايا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، بعد أن جرفتهم المياه في عنابة والطارف وتيزي اوزو وتيبازة”.

ولقي شخصان مصرعهما، الخميس، في تيزي اوزو وتيبازة، في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وشخصان آخران في عنابة، الجمعة، وخامس في الطارف في شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع تونس، بحسب المصدر ذاته.

ونفذت عمليات إنقاذ في أكثر من 17 ولاية، وتمت إغاثة 100 شخص في الساعات الـ 24 الماضية.

ويستمر انقطاع حركة المرور في 30 طريقًا، في أكثر من 10 ولايات؛ بسبب هطول الثلوج.

وتم تعليق نشاط مجمع الحجار للحديد والصلب بعنابة، الجمعة، مؤقتًا؛ إثر سيول في فرن وخطوط إنتاج ومنشآت أخرى نجمت عن فيضان وادي سيبوس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مسؤولين، أن “مستوى المياه في بعض وحدات المجمع تراوح بين 4 و5 أمتار”. وبدأت فرق الحماية المدنية عمليات سحب المياه من المجمع.

يشار إلى أن تونس المجاورة، تشهد هي الأخرى موجة من الأحوال الجوية السيئة. وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، وفاة شخصين في ولاية جندوبة شمال غرب البلاد؛ بعد أن جرفتهما المياه.

وبلغ ارتفاع الثلوج في منطقة عين دراهم شمال غرب تونس قرب الحدود مع الجزائر، نحو 80 سم في الساعات الـ 24 الماضية، بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي.