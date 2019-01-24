عواصف ثلجية تربك الشارع الجزائري وتغلق عشرات الطرق (صور)

أثارت عواصف ثلوج ورياح مخاوف في الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، حيث تسببت في مقتل شخص وغلق 48 طريقًا، وإلغاء عشرات رحلات الطيران، وسط تخوفات من حدوث الأسوأ في ظل استمرار تقلبات الجو على مدار الـ36 ساعة القادمة.

ووفق بيانات للدرك الجزائري، فإنّ 48 طريقًا لا تزال مشلولة عبر 15 محافظة؛ بسبب التساقط الكثيف للثلوج وارتفاع منسوب المياه، وسط أنباء عن تدخل الجيش وفرق الدفاع المدني لفكّ الخناق عن عدة مدن وسطى وشرقية لا تزال حركة المرور فيها مقطوعة، بينما تضرر سد وادي العلايق التابع لمحافظة البليدة (50 كلم غرب).

وخشية حدوث الأسوأ، اضطرت مصالح الملاحة الجوية لإلغاء الرحلات باتجاه 6 محافظات شرقية وجنوبية، وجاء في بيان مجموعة الجزائرية للطيران المملوكة للحكومة، أنّ الإجراء أتى على ضوء ما تشهده مطارات مدن: قسنطينة وسطيف وتبسة وجيجل وباتنة وحاسي مسعود وبسكرة، من تراكم الثلوج، فضلًا عن الجليد والرياح ومشاكل متعلقة بوضوح الرؤية، ما حتّم تعليق الرحلات إلى غاية تحسن الوضع الجوي.

في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية وفاة أحد عناصر الدفاع المدني في محافظة البويرة (120 كلم شرق)، وأتت المأساة بعدما جرفته مياه الأمطار، عندما كان بصدد تصريف المياه على مستوى طريق اجتنابي.

بالتزامن، تنفس سكان تيزي وزو الصعداء بعد نجاح عناصر الدفاع المدني في إنقاذ سائق سيارة جرفته السيول، وبعد ساعات من الجهد المتواصل، جرى استخراج السائق الخمسيني سالمًا من أحد الوديان.

وأكدت آخر توقعات الأرصاد الجوية تواصل هطول الأمطار عبر 19 محافظة كاملة في وسط وشرق الجزائر، مع توقعات بتساقط الثلوج على مستوى المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 700 متر وبسُمك يتراوح ما بين 20 و25 سنتيمترًا، بالتزامن مع استمرار هبوب الرياح بسرعة 70 كيلومترًا إلى 90 كيلومترًا في الساعة، إلى غاية مساء الجمعة.