وسط عجز رسمي.. تحذيرات من تلوث الهواء في إيران

حذر أكاديمي إيراني من تفاقم أزمة تلوث الهواء في بلاده، وأثرها في حصد مزيد من أرواح المواطنين، معتبرًا أن سياسات الحكومة لم تنجح في حل تلك الأزمة.

وقال كاظم ندافي أستاذ العلوم الطبية بجامعة طهران، خلال كلمته، اليوم الخميس، في لقاء بعنوان “الطاقة والبيئة”، “إن العاصمة طهران تشهد في الوقت الراهن تلوثًا في الهواء، وصلت نسبة ذراته لأقل من 10 و 2.5 ميكرون”.

واعتبر ندافي بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، أن “أزمة تلوث الهواء تُعد من أبرز المشكلات التي تمر بها بلاده، مضيفًا “رغم ما وصل إليه الأمر، إلا أننا لم نُقدم على فعل أي شيء لحل الأزمة، بينما نفتقر إلى تنظيم مُحكم للقوانين والسياسات لحل هكذا وضع”.

وكشف الأكاديمي الإيراني، أن تلوث الهواء يحصد أرواح 75 ألف مواطن سنويًا في بلاده، لافتًا إلى تسجيل 10 آلاف و900 حالة وفاة بالسكتة الدماغية؛ نتيجة تلوث الهواء.

وتعاني مختلف المدن الإيرانية، لا سيما العاصمة، من أزمة تلوث الهواء، حيث شهدت المدارس والمصالح الحكومية إغلاقات مؤقتة لأكثر من مرة؛ بعد تسجيل السلطات لحالات إصابات عديدة بالأمراض الرئوية الخطيرة.

وجاءت العاصمة الإيرانية طهران في المرتبة السابعة، بين المدن الأكثر تلوثًا في العالم، وفقًا لآخر تقارير وكالة البيئة الأوروبية عن أكثر المدن تلوثًا.