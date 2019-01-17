وزنه 2.5 طن وطوله 20 قدمًا.. شاهد أكبر قرش أبيض في العالم (صور)

التقط فريق من الغواصين صورًا بجانب أكبر سمكة قرش أبيض على الكوكب، أثناء وجودهم بالصدفة بالقرب منه.

ويبلغ عمر المفترس الضخم المسمى بـ” ديب بلو”، 50 عامًا، ويبلغ وزنه 2.5 طن وطوله 20 قدمًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم تحديد موقع “ديب بلو” آخر مرة في المكسيك عام 2013، حيث تم تجهيزه بمتتبع حتى يتم التعرف عليه لاحقًا.

ونشر أحد الغواصين صورة بجانب القرش المفترس على “إنستغرام”، وكتب: “وجهًا لوجه مع أكبر قرش أبيض في العالم مسجل على الإطلاق، ما زلت أشعر بالصدمة لأننا قضينا اليوم كله تقريبًا مع هذا الحيوان المدهش”.

وعبّر الغواص عن أمله بأن تساعد هذه الصور في إدراك جمال وأهمية أسماك القرش وخلق نوع من أنواع التعاطف والاتصال مع الطبيعة.

يُذكر أن طول أسماك القرش البيضاء الكبيرة 15 قدمًا، ولكن من المعروف أنها تنمو حتى 20 قدمًا، ويمكن للقروش البيضاء أن تعيش حتى 70 عامًا، وهي تزن عادة ما يصل إلى 2250 كيلو غرامًا أو 5000 باوند.

وتصل سرعة القرش الأبيض حوالي 24 كم/ ساعة (15 ميلًا في الساعة) عند السباحة بأقصى سرعة، وتمتلك أسماك القرش عدة صفوف من الأسنان يمكن أن يصل عددها إلى الآلاف، ومع سقوط أسنانها يتم استبدالها بأخرى حادة في الصف الخلفي.