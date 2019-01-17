افتتاح أول فندق في العالم صُمم بالكامل من النباتات فقط (صور)

افتتح فندق “هيلتون لندن بانك سايد” في بريطانيا، أول جناح فندقي في العالم، صديقًا للبيئة، حيث أنشئ كاملًا من النباتات فقط، وذلك بالتعاون مع المجتمع النباتي.

وبيّن المدير العام للفندق جيمس كلارك، أن الهدف من التصميم، إتاحة الفرصة لـ”النباتيين”، لغمر أنفسهم داخل الحياة النباتية، في غرفهم، وليس عن طريق أكل الأطعمة النباتية فقط، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وصمم “هيلتون لندن بانك سايد”، كافة أثاث الجناح الفندقي، وحتى مكتب استقبال تسجيل الدخول، وبطاقة قفل المفتاح، من ألياف السليولوز المُستخرجة من أوراق الأناناس، وذلك كبديل طبيعي عن الجلد.

واستخدم الفندق قشور الحنطة السوداء، ونبات القابوك الطبيعي، كسوة للوسائد بدلًا من الريش، كما صنع وسائد تقويم العظام من ألياف البوليستر الصديقة للبيئة.

وصنع السجاد من نبات القطن، بينما صنع الأرضيات من الخيزران المأخوذ من نبات الموسو بامبو.

ويقدم في الميني بار مجموعةً متنوعةً من الأطعمة النباتية بعيدًا عن المنتجات الحيوانية، كما يُوفر في دورات المياه منتجات ومنظفات صديقة للبيئة.