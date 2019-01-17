“زَعَل” و”ميريام”.. ضيفان ثقيلا الظل على الأردن ولبنان‎ (صور وفيديو)

يعاني الأردن ولبنان، من ضيفين ثقيلا الظل، يتمثلان في المنخفض الجوي “زَعَل”، والعاصفة “ميريام”.

وتسبب المنخفض الجوي والعاصفة في تساقط كثيف للثلوج، وأمطار غزيرة، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية.

وشهدت العديد من المحافظات والمدن الأردنية، مساء الأربعاء، تساقطًا للثلوج، والأمطار الغزيرة، جراء منخفض جوي، أطلق عليه “زعل”.

وتأتي التسمية، التي يتداولها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من فلكي أطلق على المنخفض هذا الاسم، وفق وسائل إعلام محلية.

ونتيجة للحالة الجوية السائدة في البلاد، قرر رئيس الوزراء عمر الرزّاز ، ليل الأربعاء، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، الخميس.

وتعمل كوادر البلديات والأشغال على فتح الطرق المغلقة، التي يتم الإعلان عنها من مديرية الأمن بشكل متكرر، لإطلاع المواطنين على ذلك.

وفي لبنان، تواصل كذلك تساقط الثلوج جراء العاصفة “ميريام”، وشملت محافظة جبل لبنان (شمال)، ومدينة زحلة، وقرى قضاء زحلة، بمحافظة البقاع (شرق).

وضربت العاصفة الثلجية “ميريام” التي وصلت لبنان، الإثنين الماضي، عشرات من مخيمات السوريين، فتأثرت كثيرًا بالثلوج والأمطار والسيول.‎

وانخفضت درجات الحرارة في المخيمات إلى ما دون 8 درجات تحت الصفر، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، خاصة مواد التدفئة، فيما حاصرت الثلوج واقتلعت الرياح عشرات الخيام.

وتتأثر أيضًا بهذه الأحوال الجوية، كل من فلسطين وسوريا، إلا أن العاصفة لم تحمل أي اسم في الدولتين.