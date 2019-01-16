بعد طول انتظار.. الثلوج تكسو مدنًا أردنية (صور وفيديو)

اكتست العاصمة الأردنية عمّان، مساء يوم الأربعاء، بالحلّة البيضاء، بعدما هطلت كميات من الثلوج على أجزاء واسعة منها، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي شديد البرودة، صاحبه تساقط غزير للأمطار.

كما تساقطت الثلوج على المحافظات التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر فوق سطح البحر، كمحافظة عجلون، وجرش، في الشمال، والسلط في الوسط، فيما حذَّرت السلطات المحلية المواطنين من الخروج من منازلهم، خشية التعرض لحوادث جراء الحالة الجوية.

وأصدرت الحكومة الأردنية، عدة قرارات تماشيًا مع الأحوال الجوية السائدة، من بينها تأخير دوام دوائر رسمية، وتعطيل دوام المدارس الحكومية والخاصة، وتعليق الدراسة في عدد من الجامعات، فيما أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية.

وانتظر الأردنيون بفارغ الصبر الزائر الأبيض، خاصة بعدما خيَّبت التوقعات الجوية الأسبوع الماضي آمالهم، فيما ضجَّ موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأوسع انتشارًا كذلك بصور الثلوج، تعبيرًا على الفرحة بالحلة البيضاء الجديدة.

ولكن تلك الفرحة، تثير مخاوف الحكومة، إذ تحذّر بشكل متكرر من خطورة الخروج في الظروف الجوية الماطرة إلا لحالات الضرورة القصوى، والابتعاد عن مجاري السيول، حيث شهدت البلاد نهاية العام 2018 حادثتين منفصلتين أثارتا الرأي العام، حيث قضى أكثر من 30 شخصًا نتيجة الغرق بسيول الأمطار.