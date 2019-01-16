عاصفة رملية تعيق حركة الطيران وتغلق موانئ في مصر (فيديو)

تسببت عاصفة رملية قوية، اجتاحت معظم المدن في مصر، اليوم الأربعاء، بإعاقة حركة الطيران وإغلاق موانئ في البحر الأحمر والأبيض المتوسط.

وأكدت مصادر في مطار القاهرة الدولي أن العاصفة تسببت بانخفاض مستوى الرؤية في أرض المطار لأدنى معدلاتها، مما أدى إلى تحويل رحلة تابعة للخطوط النمساوية قادمة من النمسا لتهبط في مطار لارنكا في قبرص وتأخر وصول عدد من الرحلات.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي السويس والزيتيات بمحافظة السويس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن “حركة الملاحة لا تزال متوقفة لليوم الرابع على التوالي في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الطقس وارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح إلى الحد الذي يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الأرصفة”.

ووفق غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ المجاورة للإسكندرية، فإن الرياح الشديدة تسببت في سقوط برج كهربائي متوسط الجهد في مركز بيلا وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 20 قرية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا طلبت من المواطنين الذين يعانون من مشاكل صدرية بتجنب الخروج من المنازل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية، مؤكدة بأن المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد جاهزة لاستقبال أية حالات مرضية بسبب سوء الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية غدًا الخميس على أغلب أنحاء البلاد.