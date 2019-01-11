تعليق الدراسة بمناطق تونسية بسبب تساقط كثيف للثلوج (صور)

شهدت عدّة مناطق تونسية، اليوم الجمعة تساقطًا كثيفًا للثلوج، ما عطّل حركة المرور وسط المدينة واستوجب تعليق الدروس بعدد من المدارس.

وشهدت أغلب جبال محافظة “قفصة” اليوم الجمعة، تساقطًا للثلوج وخاصّة بـ”جبل بن يونس” بمدينة قفصة وجبل “عرباطة” بمعتمدية “القطار” وجبل “بورملي” بمنطقة “أم العرائس”.

وأفاد المعهد التونسي للرصد الجوي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، بأن سُمْك الثلوج بـ”عين دراهم” بمحافظة جندوبة، شمال غرب تونس، بلغ ارتفاعًا لافتًا وأنه من المتوقّع أن يتواصل تساقطها يوم غد السبت.

وتوقّع المعهد التونسي أن تغطّي الثلوج المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 600 متر.

وأفادت مصادر إخبارية أنه تم تعليق الدروس بمختلف المدارس بمنطقة عين دراهم خوفًا على سلامة التلاميذ، فيما تدخّلت وحدات الحماية المدنية لإخراج بعض السيارات التي علقت في الثلوج.