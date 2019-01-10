لهذا السبب.. نحل ينتج عسلاً أزرق (صور)

احتارت مجموعة من مربي النحل الفرنسيين، عندما بدأت خلايا النحل في إنتاج عسل أزرق.

وبدأت خلايا النحل في عدة مزارع في شمال فرنسا إنتاج عسل أزرق اللون في ظروف غامضة لعدة أشهر.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، لاحظ مربو النحل بالقرب من بلدة “ريبوفيل” في مدينة “الألزاس”، عودة النحل إلى خلاياه حاملين مواد ملونة مجهولة الهوية والتي أعطت العسل ألوانًا غير طبيعية.

وحقق المزارعون في الأمر ووجدوا أنه مرتبط بمركز نفايات في مصنع يبعد ميلين، وسرعان ما اكتشف النحالون أن ذلك اللون الغريب يعود لتغذي النحل على بقايا الطعام من حاويات شوكولاتة “إم آند إمز” التي تتم معالجتها في مصنع غاز عضوي قريب.

وعانى النحالون البالغ عددهم 12 ووجدوا صعوبة في بيع العسل الأزرق، الذي ظل مذاقه مشابهًا للعسل الطبيعي، وتواصلوا مع المصنع الذي بدأ العمل على حل المشكلة.