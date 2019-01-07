ثلوج “نورما” تغطي مناطق بسوريا ولبنان (فيديو وصور)

شهدت بلاد الشام وعلى رأسها كل من سوريا ولبنان هطول الثلوج بغزارة، في مشهد فريد، مع بدء العاصفة الثلجية “نورما”، فيما هطلت على مختلف مناطق الأردن ثلوج غزيرة منذ أمس الأحد.

وكانت هيئات الأرصاد الجوية قد أطلقت تحذيراتها بشأن العاصفة، التي ضربت بلاد الشام أمس الأحد، وذلك إثر منخفض جوي قطبي.

وبدأ هطول الثلج الغزير منذ أمس الأحد في سوريا، حيث وثقت عدة مقاطع فيديو وصور تساقط الثلج على منطقة بلودان، والتي تقع في شمال غرب العاصمة دمشق.

دخلك شو هالطلة بتشلي بتشلي???????? #بلودان_الان #بلودان_جوهرة_التلج ❄❄❄ Posted by ‎بلودان Bloudan‎ on Sunday, January 6, 2019

فيما وثقت مقاطع فيديو وصور أخرى تساقط الثلوج فوق عدة مناطق في لبنان، وهيجان البحر بشكل عنيف متأثرًا بالعاصفة.

بلدة #حوب_تنورين تساقط الثلوج بكثافة منظر مميز ???? بعدسة الادمن الاب شادي بشارة‏ ▪️‎follow us on ‏https://instagram.com/weatheroflebanon حمّلوا تطبيقنا #المجاني ???? Weather Of Lebanon على الروابط التالية :‏‎‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.in2uitions.weatheroflebanon&hl=en‏https://appstof.re/lb/4-ZJab.i Posted by Weather Of Lebanon on Monday, January 7, 2019