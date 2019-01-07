رائحة “غريبة” تثير هلعًا في ديالى العراقية.. ومطالب بالتحقيق

انتشرت رائحة غريبة وسحب دخان في عدد من مدن محافظة ديالى العراقية، ما أثار هلع المواطنين.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية في ديالى راغب العنبكي، يوم الاثنين، “إن مناطق واسعة من ناحية المنصورية وأجزاء من المقدادية وقراها، شهدت ظاهرة غريبة وهي انتشار سحب من الكبريت فضلًا عن رائحته التي استمر ت 5 ساعات متواصلة ما أثار هلع وخوف الأهالي”.

ودعا العنبكي خلال تصريحات صحفية وسائل إعلام محلية إلى “التحقيق الفوري” في ما وصفها “غزوة الكبريت، وإيضاح أسباب هذا الدخان، وما إذا كان له أثر على المواطنين”.

وكان مواطنون في محافظة ديالى شكوا أمس الأحد من انتشار رائحة في سماء المدينة، واستمرارها عدة ساعات، وسط مخاوف من أن يكون ذلك وباءً خطيرًا يهدد حياتهم، أو قصفًا كيمياويًا أو تفجير أنبوب غازي، حسب ما قال نشطاء من المدينة.