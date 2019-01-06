زلزال قوي يضرب “كرمنشاه” الإيرانية.. وعراقيون يشعرون بهزة أرضية

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، يوم الأحد، محافظة كرمنشاه غربي إيران، بحسب ما ذكرت التلفزيون الحكومي، فيما شعر السكان في عدد من المحافظات العراقية، بهزة أرضية.

وقال التلفزيون الإيراني إن “زلزالًا بقوة 5.9 درجة ضرب مدينة جيلانغرب الواقعة في المنطقة الحدودية بين إيران والعراق في الساعة الخامسة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي مساء اليوم”.

ولم تتحدث السلطات الحكومية الإيرانية عن وقوع إصابات أو وفيات.

وفي العراق، ضربت هزة أرضية متوسطة الشدة، العاصمة بغداد وعددًا من محافظات البلاد الشمالية والجنوبية، وفق مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء، إن “هزة متوسطة الشدة ضربت المحافظات الشمالية متمثلة بمناطق كردستان، ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، فيما شعر المواطنون في العاصمة بغداد، بالهزة التي استمرت لمدة وجيزة جدًا، وكذلك في محافظة الأنبار غرب البلاد، كما أن بعض المدن الجنوبية تأثرت بالهزة من بينها: بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار”.

من جانبها، أصدرت مديرية الدفاع المدني، إرشادات للمواطنين للتعامل مع الزلازل؛ على خلفية الزلزال الأخير الذي ضرب بغداد ومدن العراق.

وأوصت المديرية في بيان لها، بـ”إخلاء المنازل والأبنية السكنية فورًا، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية لمسافة آمنة، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني، والابتعاد عن الطرامي والمسقفات المختلفة ولوحات الإعلانات المعلقة”.

ونوهت إلى ضرورة “الابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار الكبيرة”، مؤكدة “أنه في حال حصول انهيارات، ابتعد قدر المستطاع عنها تجنبًا لحصول انهيارات تسلسلية”.

وأشارت إلى ضرورة “إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف، والتزام الهدوء والاتصال على سيطرة الدفاع المدني، على الرقم المجاني 115، وعلى كافة الشبكات في حال حصول هزة أرضية”.

وكانت هزة أرضية، ضربت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات العراقية، ليل السبت الأحد الماضي.