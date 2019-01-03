بالفيديو والصور.. موجة غبار شديدة تضرب السعودية

ضربت عاصفة رملية شديدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، محافظة شقراء ومنطقة سدير وشمال العاصمة الرياض، حيث وصلت محملة بالأتربة وقد اكتسحت عدة مناطق، وحدت من الرؤية الأفقية.

ووثقت مقاطع فيديو وصور لحظة وصول موجة الغبار الكثيفة الهائلة للعاصمة الرياض.

ودفعت الموجة إلى إطلاق مكبرات الصوت في مهرجان الجنادرية، تحذيرات لدخول المتواجدين إلى الأماكن المغلقة؛ تفاديًا لموجة الغبار.

وسبق أن توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، حدوث نشاط في الرياح الجنوبية على منطقة الرياض.