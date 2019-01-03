رائحة كريهة تغزو طهران.. السلطات الإيرانية تفشل في تحديد المصدر

فشلت السلطات الإيرانية في العاصمة طهران، منذ مساء أمس الأربعاء وحتى اليوم، في تحديد مصدر الروائح الكريهة التي انتشرت في مناطق مختلفة من العاصمة وتركزت بشكل خاص في المناطق الجنوبية.

وخرج محافظ طهران، أنور شيرواني محسني بندبي، بتصريح، اليوم الخميس، قال فيه إن “الجهات المختصة لم تعثر على مصدر الرائحة الكريهة التي انتشرت في طهران أمس”، كاشفًا عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة لكشف مصدر الرائحة.

من جانبها، نفت وكالة أنباء “إيسنا” الحكومية نقلًا عن مصدر مسؤول بالعاصمة طهران، نفيه عودة النشاط البركاني في شمال طهران بعد انبعاث روائح كريهة في مناطق واسعة من المدينة.

و شكا سكان طهران مساء الأربعاء، من انتشار روائح كريهة في مختلف مناطق العاصمة، فيما ناشدت السلطات المواطنين مساعدتها في عمليات البحث عن مصدر الرائحة، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكانت تقارير أشارت أمس، إلى أن سبب الرائحة الكريهة نتيجة تفجر شبكة أنابيب مياه الصرف الصحي في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران، إلا أن مسؤولين في بلدية العاصمة نفوا ذلك.