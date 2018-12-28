أمريكا.. مقتل شخص وإصابة اثنين بسبب عاصفة شتوية

تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت الغرب الأوسط والجنوب الشرقي في أمريكا، بوفاة قائد مركبة في ولاية كانساس، فيما تسببت أيضًا في إلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية، وإصابة شخصين على متن طائرة تجارية فوق منطقة دالاس.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن الحادث المميت في كانساس، التي أعلن حاكمها حالة الطوارئ يوم الأربعاء استعدادًا للعاصفة.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترًا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وقال مارك تشينارد، الخبير لدى هيئة الأرصاد الوطنية، إن “مناطق من الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي تتعرض لأول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار من المتوقع أن تضرب وسط الولايات المتحدة حتى العطلة الأسبوعية”.

وأوضح تشينارد، أن “العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع احتمال حدوث سيول في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق من تكساس ولويزيانا ومسيسبي وألاباما”.

كما حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الخميس، من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وقالت شركة أمريكان إيرلاينز في بيان، إن “راكبًا ومضيفة أصيبا في الركبة والظهر بعد تعرض رحلة جوية لاضطرابات فوق منطقة دلاس فورت وورث”.

وأشارت إلى أن “الطائرة كانت تحمل 75 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم قادمة من مطار سان لويس بوتوسي الدولي في المكسيك، وجرى تحويل مسارها إلى أوستن في تكساس”، مبينة بأن الطائرة هبطت بسلام، وأن المصابين تلقيا العلاج في مستشفى في أوستن ثم غادرا.

وقال موقع “فلايت أوير.كوم”، إن العاصفة تسببت في إلغاء 865 رحلة وتأجيل 7000.