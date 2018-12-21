مدينة روسية تطلي الثلج باللون الأبيض (فيديو)

أقدمت السلطات الروسية على طلاء الثلوج باللون الأبيض بسبب التلوث المتراكم عليها.

وأصيب سكان مدينة روسية، بها مناجم للفحم، بالذهول، عندما تحول الثلج ذا اللون البني المعتاد إلى اللون الأبيض بشكل غامض.

واتهم سكان المدينة السلطات باستخدام “التكنولوجيا الحديثة” لإخفاء آثار التلوث بالطلاء الأبيض.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية، تمد سيدة روسية يدها لتنظيف كتلة ثلجية في مدينة ميسكي بسيبيريا، لتتلطخ أصابعها بطلاء أبيض، والذي كان يستخدم على ما يبدو لإخفاء الرماد الذي يغطي الثلج.

وقالت السيدة لصحيفة “موسكو تايمز” وهي تظهر المادة الموجودة على أصابعها: “بإمكانك رؤية الطلاء”.

ويعتبر تعدين الفحم عملاً تجاريًا كبيرًا في الشرق الأقصى الروسي، ولكن له تأثير بيئي مدمر.

وكان الثلج المطلي يقع خارج مركز ترفيهي محلي، حيث يذهب العديد من الأطفال للعب في الثلج.

واعتذر ديمتري إيفانوف رئيس مدينة ميسكي قائلًا: “أعتذر إلى سكان المدينة الذين تعكر مزاجهم في العام الجديد”.

وأكد أنه تم “توبيخ” المسؤولين عن ذلك.